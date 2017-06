Bain Capital est désormais sur tous les fronts. Le fonds d’investissement, fondé par l’ancien candidat à la présidence américaine Mitt Romney, qui a pris l’an dernier le contrôle de Blue Coat et qui participe au consortium pressenti pour reprendre les mémoires NAND de Toshiba s’intéresserait également à CA Technologies si l’on en croit Bloomberg, qui s’appuie sur une source proche du dossier. BMC Software, qui appartient à Bain Capital ainsi qu’à Golden Gate Capital depuis 2013, souhaiterait racheter l’éditeur de solutions d’infrastructures à travers un LBO. Les deux entreprises auraient, selon nos confrères, contacté des banques en vue de rassembler les 13 et quelques milliards de dollars nécessaires à l’opération. Il s’agirait du plus grand achat par endettement d’une entreprise technologique depuis le LBO de Michael Dell et Silver Lake sur Dell en 2013, une transaction d’environ 25 milliards de dollars.

Bain Capital, Golden Gate capital et BMC se sont refusés à tout commentaire et CA Technologies n’a pas répondu aux sollicitations de Bloomberg.

Fondé en 1976 sous le nom de Computer Associates International, l’éditeur est entré en bourse en 1981. Huit ans après il était le premier fournisseur de logiciels à dépasser le milliard de dollars de chiffre d’affaires à en croire son site. En 2006, il a changé de nom pour devenir CA Inc. Il s’est rebaptisé CA Technologies en 2010. Au cours de son exercice fiscal 2016, il a réalisé un peu plus de 4 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Il emploie 11.000 personnes dans le monde. De son côté, BMC Software Corporation a été fondée en 1980 par Scott Boulett, John Moores et Dan Cloer, dont les initiales forment le nom de la société qui compte aujourd’hui 6.000 salariés.