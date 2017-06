Le spécialiste de l’accélération des réseaux internet Expereo a fait l’acquisition de Border 6, une société française de spécialisée dans le routage Internet intelligent. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Les technologies et la propriété intellectuelle de Border 6 permettront de doper l’efficacité de XCA, la plateforme mondiale d’accélération du cloud d’Expereo. Ce dernier développera une gamme de services complémentaire reposant sur les solutions de Border 6, l’offre « XCA-Edge ». Ce service logiciel dédié aux fournisseurs d’application, aux hébergeurs et opérateurs de centres de données est destiné à garantir la disponibilité et la performance de la connectivité à leurs utilisateurs.

XCA vérifie activement la connectivité vers tous les réseaux de destination en recherchant des indicateurs de performance, notamment la perte de paquets, la latence, la fiabilité historique et les opportunités de connectivité directe (peering), et sélectionne continuellement la meilleure route en temps réel en fonction de ces statistiques et non pas uniquement le chemin théoriquement le plus court.