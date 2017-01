Cisco vient d’annoncer le rachat d’AppDynamics pour environ 3,7 milliards de dollars, en numéraire et en actions. Une opération qui s’est faite in extremis puisque le spécialiste de la performance des applications devait faire son entrée en bourse ce jeudi. La direction avait d’ailleurs revu son prix d’introduction à la hausse, valorisant l’entreprise à environ 1,7 milliard de dollars.

Créée en 2008 et basée à San Francisco, AppDynamics a levé au cours de son existence 300 millions de dollars. La société est détenue en majorité par des fonds d’investissement parmi lesquels Greylock Partners, Lightspeed Venture Partners ou encore Kleiner Perkins Caufield & Byers. Dirigée par son fondateur et président du conseil d’administration Jyoti Bansal et par son président et CEO David Wadhwani, elle revendique près de 2.000 clients parmi lesquels Bouygues Telecom, T-Systems, Citrix, Kiabi, Manpower, l’université de Gand, Kraft, Hallmark, Nasdaq ou encore le gouvernement de l’Etat du Texas.

Selon le Silicon Valley Business Journal, sur l’ensemble des 9 premiers mois de 2016 AppDynamics a affiché une perte de 95,1 millions de dollars pour un chiffre d’affaires en progression de 54% à 158,4 millions de dollars.

«Les applications sont devenues le moteur de la réussite d’une entreprise. Conserver ces applications en état de fonctionnement et performantes n’a jamais été aussi important. Malheureusement, ce travail est devenu ardu, les départements IT et les développeurs se battent contre un enchevêtrement de données décousues et complexes, difficiles à comprendre », explique sur le blog de l’équipementier Rowan Trollope, directeur général de l’Internet of Things & Applications Business Group de Cisco. « La combinaison de Cisco et d’AppDynamics nous permettra d’offrir une visibilité et une intelligence de bout-en-bout, du réseau à l’application. »

AppDynamics sera rattachée au groupe de Rowan Trollope en tant que business unit, sous la direction de son CEO actuel, David Wadhwani.

La finalisation de l’opération est prévue d’ici la fin du troisième trimestre.