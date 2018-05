Conséquence de son bannissement du marché américain et de l’interdiction faite aux entreprises américaines de lui fournir des composants et de la technologie, l’équipementier chinois annonce dans un communiqué avoir cessé ses principales opérations commerciales. Cela concerne notamment ses ventes de smartphones, dont la production serait interrompue faute de composants, mais également ses équipements réseaux, dont les livraisons devraient rapidement être stoppées. C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’équipementier dans un courrier envoyé à ses clients, selon ZDnet. Or ZTE est un important fournisseur en équipements fibre des opérateurs français mais également des RIP (réseaux d’initiative publique), comme le rappelle ZDnet.

Un arrêt des livraisons pourrait avoir des conséquences sur le déploiement de la fibre en France et sur le plan très haut débit, en allongeant les délais, voire en remettant en question l’équilibre économique des projets. On considère en effet que les équipements ZTE sont 30% moins chers que ceux de ses principaux concurrents. Interrogés par ZDnet, Orange, SFR et Bouygues, disent n’avoir connaissance d’aucun problème d’approvisionnement en cours ou à venir. Néanmoins, si l’interruption des livraisons de ZTE se confirmait, les premières victimes seraient vraisemblablement les RIP, souvent mono-équipementiers et qui pourraient avoir du mal à se passer des tarifs ultra-compétitifs de l’équipementier chinois.

Depuis plusieurs jours les différents sites marchands de la marque sont inaccessibles. Pour l’instant, les salariés continueraient à aller travailler normalement même si la production est de facto à l’arrêt, selon des sources internes citées notamment par le quotidien japonais Nikkei et Reuters. ZTE espère toujours infléchir Département américain du Commerce et obtenir une annulation de l’interdiction. Une demande a été présentée en ce sens dimanche dernier. Mais certains médias spécialisés chinois évoquent déjà une cession de la division smartphones du constructeur.