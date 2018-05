ZTE va pouvoir à nouveau commercer avec les Etats-Unis et se fournir en processeurs chez Qualcomm. Ainsi en a décidé Donald Trump malgré l’opposition pour des questions de sécurité nationale du Congrès et des responsables du département de la Défense « ZTE représente un risque pour la sécurité des Etats-Unis et rien dans cet accord ne permet de résoudre ce problème fondamental. Si le président Trump préfère les emplois chinois à la sécurité des Etats-Unis, le Congrès agira sur une base bipartisane pour l’arrêter », a fait savoir dans un communiqué le sénateur démocrate Chris Van Hollen. Le sénateur républicain et candidat malheureux à l’élection présidentielle, Marco Robio, marque lui-aussi son hostilité à tout accord.

Ce dernier prévoit le paiement par ZTE d’une amende de 1,3 milliards de dollars pour avoir commercé avec l’Iran et la Corée du Nord malgré l’embargo décidé par les Américains à l’encontre de ces deux pays. On notera à ce sujet qu’en mars 2017, ZTE avait déjà été condamné à payer une amende de 1,19 milliard de dollars ainsi que d’autres pénalités après avoir plaidé coupable en 2016, sous l’administration Obama.

L’accord prévoit également le recrutement par ZTE de compliance officers (responsables de la conformité) américains, ainsi que des changements au sein du management et du conseil d’administration de l’entreprise.

La fermeture du marché US à ZTE en avril dernier et l’interdiction faite aux fondeurs américains comme Qualcomm de fournir le fabricant chinois en composants empoisonnaient les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. D’après le New York Times, le président chinois Xi Jinping a demandé au président américain de régler cette affaire, au grand dam des responsables américains de la sécurité. Selon une source bien informée qui s’est confiée à nos confrères, l’administration US aurait également poussé Donald Trump à trouver un accord avec la Chine concernant ZTE en échange de concessions commerciales telles que l’achat par l’empire du Milieu de produits agricoles et énergétiques américains.