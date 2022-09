Zoom a reconnu une « panne majeure » le jeudi 15 septembre 2022 qui a empêché un grand nombre de ses utilisateurs d’utiliser ses services de visioconférence pendant plus d’une heure. Selon le site Downdetector la panne a démarré à 10h31 EST (16h30 heure de Paris). Plus de 34 000 rapports de panne étaient comptabilisés 40 minutes plus tard. Dans un message publié sur Twitter à 11h22 Zoom écrivait : « Nous sommes conscients des problèmes qui affectent actuellement Zoom. Notre équipe d’ingénieurs enquête sur cette affaire ». Puis d’annoncer 15 minutes plus tard : « Tout devrait fonctionner correctement maintenant ! Nous continuons de surveiller la situation. Merci à tous pour votre patience et toutes nos excuses pour le dérangement. »

Zoom n’a pas apporté d’explication sur la nature de la panne, se contentant d’indiquer sur sa page d’état « Nous avons résolu le problème qui empêchait les utilisateurs de démarrer et de rejoindre les réunions Zoom ». La dernière panne majeure du service remontait à l’été 2020. Elle s’était déroulée dans des circonstances similaires mais une matinée avait été nécessaire pour déployer des correctifs et rétablir le service. Zoom n’avait pas non plus précisé la nature de la panne.