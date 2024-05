ZenOps vient de signer un partenariat avec l’éditeur néerlandais StackState, à l’origine d’une solution de monitoring et de dépannage pour les infrastructures Kubernetes.

ZenOps – anciennement Prestige Réseau – est un intégrateur et un infogéreur de 15 personnes réalisant 5,5 M€ de chiffre d’affaires, spécialisé dans les infrastructures DevOps. Historiquement orientée sur l’expertise des services à l’utilisateur, ZenOps s’est tourné ces dernières années vers l’automatisation des déploiements et des configurations de plateformes (infra as code) et a développé une expertise forte autour des technologies de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) et notamment de Kubernetes.

C’est dans ce contexte que ZenOps s’est intéressé à StackState. « Jusqu’ici, les entreprises devaient combiner de multiples solutions (telles que Prometheus, Grafana, OpenTelemetry…) pour obtenir une vision consistante de leurs architectures Kubernetes. Une démarche complexe nécessitant compétence et temps », expose Arnaud Delin, président co-fondateur de ZenOps (photo).

StackState permet de simplifier la surveillance et le dépannage des infrastructures Kubernetes en offrant une vision cohérente et corrélée des données et des événements, via à une base de données unique. Elle facilite la collaboration entre les différentes équipes impliquées dans le cycle de vie des applications Kubernetes : les product owners (chargés de gérer la ligne business), les développeurs (qui codent l’application) et les équipes plateforme (qui vont supporter la solution et mettre à disposition l’infrastructure). Au final, la solution permet de gagner du temps et de réduire le coût de l’exploitation en accélérant le temps de résolution des incidents, explique Arnaud Delin.

ZenOps a connu une belle année de croissance en 2023, avec une augmentation de 20% de son chiffre d’affaires, portée notamment par les projets Kubernetes et Rancher. Partenaire historique d’OpenText (sur les briques historiques Novell-Micro Focus), SUSE, Sophos, BlackBerry et Microsoft, l’intégrateur a noué au cours des douze derniers mois des relations avec des acteurs tels que GitLab, PortWorx et JFrog. Il anticipe une croissance de 15% cette année.