À l’occasion du lancement du nouveau Kiosk System de Zebra, Leonardo Borgini, Senior Product Manager, nous parle de la fonctionnalité de ce système par rapport aux solutions concurrentes, du choix d’Android et des avantages qu’il offre aux revendeurs.

Q : Qu’est-ce que le Zebra Kiosk System ?

R : C’est une solution de kiosque unifiée, flexible et facile à utiliser. Les revendeurs peuvent configurer le kiosque à l’aide d’accessoires Zebra ou tiers pour l’adapter aux besoins de chaque client.

Q : En quoi est-il différent ?

R : Son principal facteur de différenciation est l’utilisation de la familière plateforme Android. Android offre des avantages uniques par rapport à Windows. C’est donc également une plateforme de développement plus simple, les développeurs maîtrisant davantage Java que C ou C++. En matière de paiement sans contact par exemple, les développeurs peuvent utiliser leurs applications certifiées Android SoftPOS sur nos combinés mobiles, mais aussi sur le KC50 grâce à sa prise en charge intégrée de NFC et de Apple VAS. Autant d’atouts qui font d’Android une plateforme plus puissante et plus flexible pour les systèmes de kiosque.

Q : Quels sont ses principaux atouts ?

R : Il a pour principal avantage de permettre aux clients de gérer nos kiosques sur la plateforme qu’ils utilisent déjà pour nos terminaux mobiles et nos tablettes. La plateforme Android proposée par Zebra est un écosystème bien connu de nos partenaires qui ajoute, outre la flexibilité remarquable offerte par l’environnement Android standard, plusieurs outils conçus pour permettre aux entreprises de gagner en productivité et en facilité de gestion des équipements. De plus, ce système bénéficiera de nouveaux outils Zebra de gestion de contenu destinés à gérer le chargement et la programmation du contenu multimédia à afficher sur les différents équipements.

Le Zebra KC50 se distingue également par le fait que notre plateforme Android bénéficie de mises à niveau régulières du système d’exploitation grâce à notre processus de pointe Lifeguard, qui veille à la sécurité du système d’exploitation et à la pleine fonctionnalité de chaque équipement.

Q : Qu’en est-il des logiciels tiers ?

R : Les logiciels tiers sont essentiels, notamment pour les entreprises qui ont à gérer des équipements multiples. Des outils comme EMM (Enterprise Mobility Management) et MDM (Mobile Device Management) permettent une gestion croisée des actifs pour gagner en efficacité opérationnelle en assurant la mise à jour et la maintenance de plusieurs équipements simultanément. La majorité des plateformes EMM modernes actuellement disponibles sur le marché prennent en charge notre plateforme et permettent aux clients de gérer des équipements divers tels que kiosques, tablettes et terminaux mobiles.

Que vos clients gèrent un petit magasin ou un vaste parc d’équipements, le Zebra Kiosk System fournit une solution pérenne conçue pour simplifier les opérations et améliorer l’expérience utilisateur.

Rendez-vous sur Zebra Partner Gateway pour accéder à l’offre de démonstration*

* Offre de démonstration réservée aux membres du programme PartnerConnect de Zebra.

Pour plus d’informations, cliquez ici ou contactez votre distributeur Zebra.