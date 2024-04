HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs à destination des entreprises, voit l’excellence de sa solution E-PREDICT saluée en accédant à la certification CNPP Certified.

Déjà reconnue à travers sa certification CNPP Initial par des leaders majeurs dans leur secteur d’activité, qu’il s’agisse de l’industrie, du transport de biens ou de personnes, de la grande distribution ou encore des datacenters, la technologie E-PREDICT monte d’un cran avec une reconnaissance internationale et devient CNPP Certified.

CNPP Certified est une certification internationale pour les produits incendie et sûreté. Pour décrocher ce précieux sésame et rejoindre les solutions les plus performantes du marché, HDSN s’est inscrit dans un long process d’évaluation qui a permis de valider la performance et l’approche industrielle de son offre E-PREDICT: essais, audit des sites de fabrication, etc. Il s’agit donc de l’accomplissement d’un travail de fond mené par les équipes de HDSN.

E-PREDICT s’appuie sur une technologie éprouvée qui collecte et analyse en temps réel l’atmosphère des tableaux électriques et permet de détecter les variations anormales de gaz et microparticules. Ces données sont traitées par des algorithmes qui remontent des alertes de criticité en fonction de l’environnement observé. Compacts, les boitiers e-Predict permettent une supervision constante des armoires et remontent les alarmes via une simple connexion filaire, sûre et fiable. Ces boitiers connectés permettent alors une supervision constante des armoires.

Frédéric Bonnard, Président de HDSN « Notre entrée dans le cercle des acteurs référencés CNPP Certified nous fait changer de dimension et représente un véritable gage de qualité pour nos partenaires et pour nos clients finaux. Évoluant sur des secteurs complexes et stratégiques où le risque d’incendie de tableaux électriques est particulièrement fort, nos clients se doivent de protéger au mieux leur outil de production via des dispositifs éprouvés et conçus pour répondre à leurs enjeux. HDSN s’inscrit pleinement dans cette démarche structurante. »