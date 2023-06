HDSN, une société française spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs connectés à destination des professionnels, confirme sa solide croissance et annonce avoir franchi le cap des 10 000 produits fabriqués.

Cette très forte traction s’inscrit notamment dans le cadre de la montée en puissance de capteurs prédictifs permettant d’anticiper les problèmes électriques qui engendrent des incendies au sein des entreprises, par exemple dans les datacenters. Il est alors possible de donner un véritable sens à la notion de technologie de maintenance prédictive.

Frédéric BONNARD pour HDSN : « Comprendre et analyser des phénomènes invisibles de notre quotidien nous permet d’anticiper l’imprévisible. Qu’il s’agisse de l’air, de l’eau ou de la circulation d’énergie, cette nouvelle perception du réel ouvre des perspectives multiples. Notre savoir-faire pour développer des capteurs à très forte valeur ajoutée nous permet de répondre à des besoins persistants jusqu’ici insatisfaits en apportant une véritable réponse industrielle et opérationnelle. Par exemple : anticiper l’incendie pour ne pas le subir. »

Une offre reposant sur de solides fondamentaux

Exclusivement développés en France, les capteurs E-PREDICT de HDSN ont été éprouvés dans de nombreuses situations. Simples à déployer, ils permettent ensuite d’accéder en tous points à une série d’informations et d’alertes pour ne pas subir d’évènement et avoir une approche proactive et préventive et ce, notamment dans des cas critiques comme la sécurisation de l’outil de production dans des secteurs comme la grande distribution, l’industrie, les datacenters, la chimie ou encore les collectivités.

Une forte dynamique commerciale

Pour accélérer sa croissance, HDSN a renforcé sa présence sur le marché avec des partenariats technologiques et commerciaux tels que des intégrateurs comme ACTEMIUM pour VINCI ENERGIES, ou encore UNITEL pour l’offre SMART BUILDING, mais également une nouvelle organisation commerciale en s’appuyant sur le réseau d’ITESA – le principal distributeur indépendant spécialisé en alarming et sécurité incendie. Sur ce point, HDSN va bientôt annoncer une évolution de son mode de vente et l’ouverture d’un réseau indirect composé de plusieurs partenaires complémentaires dans différents secteurs d’activité. Cela permettra à l’entreprise de se concentrer sur le développement de nouvelles offres répondant à des cas d’usage attendus sur le marché, comme c’est le cas pour les datacenters par exemple où HDSN a développé la première offre permettant d’anticiper des dysfonctionnements ou signaux faibles pouvant conduire à de graves incendies.

Frédéric BONNARD chez HDSN précise « Après avoir fortement investi en R&D pour construire des offres 100 % françaises qui répondent aux plus hauts standards en matière de qualité, nous avons pu mener à bien une très forte croissance sur les douze derniers mois et passer avec succès le cap des 10 000 produits fabriqués. Notre technologie prédictive occupe aujourd’hui un rôle crucial dans la protection de nos clients, pour la sécurisation de leurs opérations et la protection de leurs outils de travail. Nous allons continuer d’investir pour densifier notre offre et l’ouvrir vers de nouveaux marchés. Parmi nos priorités à court terme : sécuriser les secteurs datacenters et transport pour ne plus avoir à subir d’incendies comme cela a été le cas ces derniers mois. »