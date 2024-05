HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs à destination des entreprises, fait évoluer son offre en lançant une division spécifique à l’industrie maritime. Dans ce contexte, l’offre E-PREDICT de HDSN est adaptée pour répondre aux exigences des professionnels de ce secteur d’activité.

Exclusivement développés en France, les capteurs E-PREDICT de HDSN ont été éprouvés dans de nombreuses situations. Simples à déployer, ils permettent d’accéder à une série d’informations et d’alertes pour ne pas subir de pannes et incendies électriques en couplant simultanément des approches proactives et préventives, et ce notamment dans des cas critiques de sécurisation de l’outil de production dans de nombreux secteurs.

Prévenir le risque fatal de pannes et incendies dans le secteur maritime

Les défauts électriques sont redoutés dans le secteur de l’industrie maritime car ils peuvent entraîner des pannes synonymes de perte de manœuvrabilité des navires, et pouvant aller jusqu’à l’incendie immaitrisable, un risque majeur pour les navires, les équipages, les infrastructures portuaires ou encore les marchandises. Les anticiper et détecter des signaux faibles qui pourraient être les prémices d’un risque incendie est donc d’une importance vitale.

C’est dans ce contexte que les équipes de R&D HDSN ont adapté la solution pour qu’elle puisse être exploitée dans des environnements et usages dédiés au maritime (salles des machines, environnements humides, etc.). CertifiéeCNPP Certified, la solution E-PREDICT maritime est d’ores et déjà disponible et pourrait être prochainement déployée sur la flotte de l’un des plus grands armateurs du secteur.

Frédéric BONNARD, CEO de HDSN « Pour permettre à cette nouvelle offre de connaitre un rapide rayonnement en France comme à l’international, une division maritime est désormais pleinement opérationnelle et fera l’objet de recrutements complémentaires dans les semaines à venir. Nous sommes fiers de lancer depuis Marseille cette nouvelle division pour proposer offre verticalisée de notre solution E-PREDICT pour les professionnels de l’industrie maritime et portuaire. Unique sur le marché, elle va constituer un véritable rempart contre les incendies qui impactent régulièrement le secteur. »