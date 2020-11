Xavier Daubignard a été promu directeur général de Spie ICS, la filiale dédiée aux services numériques de Spie France. Il remplace à ce poste Cédric Périer qui a rejoint le groupe Seris, spécialiste de la sécurité, en tant que président exécutif et directeur général. Ce dernier occupait le poste depuis juillet 2017.

Âgé de 46 ans et diplômé de L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens de Grenoble (ENSIEG), Xavier Daubignard a rejoint le groupe Spie en 2005 après avoir passé cinq années chez Atos Integration où il était responsable de l’activité informatique industrielle. Il était jusqu’à présent directeur d’activités Industrie Est au sein de la division Industrie de Spie Industrie & Tertiaire. En tant que nouveau directeur général de Spie ICS, il devient membre du comité de direction de Spie France.

« Chez nos clients nous observons que les nouveaux usages du numérique accélèrent la convergence entre les besoins métiers et le système d’information. En rejoignant la filiale de services numériques du groupe fort de mon expérience métier, je m’inscris pleinement dans cette perspective », commente dans un communiqué Xavier Daubignard. « Grâce à la complémentarité des expertises technologiques de Spie ICS avec les savoir-faire métier des autres filiales du groupe, nous bénéficions d’un positionnement unique pour répondre aux enjeux de transformation digitale. Nous sommes plus que jamais engagés à accompagner au plus près nos clients en co-construisant et en opérant des solutions technologiques performantes qui garantissent la sécurité des données et une transition numérique responsable et durable. »