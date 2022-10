Éditeur d’une solution de virtualisation de PC dite zéro infrastructure (sans architecture serveur), le Français Wisper s’apprête à accélérer fortement son recrutement clients à la faveur de la sortie d’une nouvelle version majeure de son produit.

Baptisée ceBox workspace, cette nouvelle version sortie le 15 septembre dernier se distingue de la version précédente (dite « Évolution ») par sa capacité à tourner sur tous types de poste de travail, notamment sur les PC portables – y compris personnels. Ce qui lui ouvre de nouvelles opportunités d’usage, par exemple autour de la mobilité et du télétravail.

Cette nouvelle version de ceBox s’installe plus facilement que sa devancière et apporte une réponse pertinente à des problématiques de type continuation et reprise d’activité ou même d’attaque par rançongiciel : « il suffit de revenir à une bulle virtuelle propre », commente Bertrand Micheau, directeur général de Wisper (photo).

Atout supplémentaire, et non des moindres, de la version Workspace : elle est potentiellement plus économique que la précédente. Elle embarque en effet une solution de gestion de parc, un VPN et un outil de prise en main à distance, qui peuvent se substituer avantageusement à des outils payants. Plus simple à intégrer et à déployer, Workspace est également plus centralisé et nécessite peu de ressources au quotidien, selon Bertrand Micheau.

D’où l’ambition de doubler le nombre de ses utilisateurs d’ici à la fin de l’année 2023, en passant de près de 28.000 positions actuellement à plus de 50.000. Pour cela, Wisper table sur le recrutement 10 à 15 grands comptes principalement à l’international. « Nous espérons même dépasser cet objectif en concrétisant notre stratégie de partenariat basée sur quelques intégrateurs de grande envergure sur les cinq continents », précise Bertrand Micheau, qui a été recruté au début de l’année précisément pour développer les ventes indirectes.

L’éditeur est installé au Maroc, dans le Benelux, en Espagne, en République Tchèque et au Royaume-Uni. Un maillage qui correspond à la physionomie du marché des centres de contacts, sa cible principale avec les centres de formation. Wisper compte actuellement une trentaine de clients sur ceBox – parmi lesquels Comdata,, Webhelp, Aftral, Voxens – avec des positions déployées dans 20 pays.

À noter que depuis le rachat d’Avencall et de sa solution open source Xivo fin 2020 (dans la foulée de sa levée de fonds de 12 M€ début 2020), Wisper est également positionné sur le marché des communications unifiées pour les centres d’appels, avec plus de 450 clients représentant 280.000 utilisateurs. Une activité qui représente environ la moitié de ses revenus.

Société d’une centaine de personnes, Wisper espère franchir le cap des 10 M€ de chiffre d’affaires cette année (soit une croissance proche de 15%). Pour l’exercice 2023 et les deux suivantes, Wisper table sur 20 à 30% de croissance chaque année.