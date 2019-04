Azure et les opportunités du Cloud n’auront plus de secret pour vous !

Après avoir découvers les bases grâce à notre série Azure Basics, approfondissez vos connaissances technologiques grâce à notre formation Azure Easy en participant à des webinars de 30 minutes, animés par un Cloud Architecte tous les mardis à 11h30.

Cette série de 11 webinars va vous aider à développer, implémenter et concevoir des solutions Azure vous permettant de réduire les coûts et améliorer la flexibilité, la sécurité et la confidentialité de votre infrastructure.

Les différents sujets abordés vous permettront aussi de vous familiariser avec les notions de maîtrise des coûts mais aussi aspects contractuels relatifs à Azure.

Les études de cas illustreront les différentes possibilités qui s’offrent à vous grâce au Cloud.

Développez dès maintenant vos connaissances et votre expertise sur Azure !

Inscrivez-vous directement à la série complète de webinars en cliquant ici ou individuellement aux webinars qui vous intéressent parmi la liste ci-dessous :

1 – Introduction à Azure Jeudi 11 Avril

2 – Cloud : Surveiller la consommation et les coûts Mardi 16 Avril

3 – Cloud : Optimiser la consommation et les coûts Mardi 23 Avril

4 – Etude de cas : les machines à café Mardi 30 Avril

5 – Refactoring : Repenser son application pour le cloud Mardi 7 Mai

6 – Etude de cas : les fermes photovoltaïques Mardi 14 Mai

7 – L’Identité Hybride : Synchroniser son annuaire On-Prem avec Azure AD Mardi 21 Mai

8 – Le SSO avec Azure AD et Fédération Services Mardi 28 Mai

9 – Définir sa stratégie de transition vers le Cloud Mardi 4 Juin

10 – Etude de cas : licences O365 Mardi 11 Juin

11 – Les contraintes et opportunités des modes de licensing Azure Mardi 18 Juin