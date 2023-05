Le spécialiste du stockage cloud étasunien Wasabi Technologies renforce sa présence dans la région EMEA avec la nomination de Jon Howes (photo) au poste de vice-président et directeur général pour la région EMEA. Le fournisseur déploie également une équipe commerciale régionale afin de soutenir la croissance européenne de l’entreprise. Basé en France, Eric Peters est nommé Country Manager pour la France, le Benelux et l’Europe du Sud. Dans le même temps, Daniel Arabié devient Country Manager pour l’Europe centrale et Kevin Dunn pour le Royaume-Uni, l’Italie et les pays nordiques.

Jon Howes dispose de 20 années d’expérience dans le développement de modèles de marché acquise auprès d’entreprises technologiques telles que Juniper Networks, Oracle et Infovista. Il dirigera les équipes commerciales, avec l’objectif d’accroitre la base de partenaires et de clients mais aussi d’augmenter les effectifs dans les principaux pays.

Cette politique d’expansion est mise en œuvre après une nouvelle levée de 140 M$, qui a porté le financement total de l’entreprise à plus de 500 M$ et sa valorisation à 1,1 Md$. L’entreprise compte plus de 250 collaborateurs et dispose de 13 régions de stockage à travers le monde dont quatre dans la région EMEA, notamment celle ouverte à Paris en 2022. Elle ne communique pas son chiffre d’affaires mais affirme que le taux de croissance de ses revenus récurrents (ARR) dans la région EMEA est proche de 90%. Elle revendique plus de 40 000 clients dans le monde avec plus de 850 partenaires de distribution.

« La demande de stockage cloud à un prix prévisible, sécurisé et de haute performance croît à un rythme sans précédent dans la région EMEA, ce qui fait de Wasabi un partenaire idéal pour le marché. L’engouement pour l’offre de Wasabi à travers l’Europe témoigne de la valeur que nous apportons aux entreprises », commente Jon Howes dans un communiqué.