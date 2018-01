Voip Telecom s’est vu décerner le prix « Internet Telephony – Hosted VoiP » pour l’année 2017. Ce prix récompense à un niveau international l’innovation, la qualité et la fiabilité de solutions de téléphonie hébergée. Cette distinction, remise par la Technology Marketing Corporation (TMC), basée à Norwalk (États-Unis), distingue dans le monde entier, les sociétés les plus innovantes et clairement leaders de leur marché.

Voip Telecom se voit récompensé pour la qualité de ses prestations sur le marché français. Son offre complète, de fourniture d’accès à Internet, de téléphonie fixe et de téléphonie mobile est parfaitement en phase avec les besoins des clients PME, ETI, grands comptes et collectivités, via des canaux de vente directe et indirecte estime TMC. La qualité du service fourni est quant à elle reconnue comme étant clairement une des meilleures du marché.

« C’est une belle distinction, la première pour nous à un niveau international. Elle vient matérialiser la qualité et la fiabilité de nos solutions. Surtout, elle récompense le travail quotidien de nos équipes techniques, qui permet à nos quelques 100 000 utilisateurs de fonctionner au quotidien avec nos solutions dans d’excellentes conditions. Ce succès confirme bien notre place de leader en France sur le marché en forte croissance de la communication unifiée (UCaaS) », commente dans un communiqué le président du groupe, William Binet.