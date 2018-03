VMware élargit son offre de services cloud. Le spécialiste de la virtualisation annonce en effet de nouveaux services VMware Hybrid Cloud Extension destinés aux clouds privés. Ceux-ci sont désormais étendus à IBM Cloud et à VMware Cloud on AWS. Cette dernière offre, jusqu’à présent limitée au territoire américain, est désormais étendue à l’Europe, tout d’abord à Londres (région AWS EU). VMware ajoute également à Hybrid Cloud Extension un nouveau service pour datacenters privés capables de se gérer automatiquement.

Hybrid Cloud Extension, rappelons-le, fournit le support opérationnel permettant aux entreprises de déplacer des charges de travail entières à grande échelle au sein d’environnements étendus sur plusieurs datacenters privés. Les clients peuvent ainsi assurer la migration d’applications sans les modifier à travers des environnements VMware vSphere hétérogènes, sans changer de plateforme ou d’outils cloud. Avec la disponibilité générale d’Hybrid Cloud Extension pour IBM Cloud et VMware Cloud on AWS, les clients sont désormais également en mesure d’étendre leurs environnements VMware au cloud public.

Autre nouveau service du portefeuille VMware Cloud Services, VMware Log Intelligence centralise la gestion des logs en environnements multi-cloud (VMware Cloud on AWS inclus). Pour rechercher des anomalies au niveau du datacenter et des environnements cloud, l’outil s’appuie sur des algorithmes d’autoapprentissage et des fonctionnalités d’analyse de logs en temps réel. Il fournit des tableaux de bord offrant une visibilité unifiée sur le comportement des applications et l’état de l’infrastructure sous-jacente.

Le service VMware Cost Insight est par ailleurs étendu. Outre le support existant d’AWS, de Microsoft Azure, et des datacenters de cloud privé basés sur VMware, il propose désormais des évaluations détaillées pour la migration de workloads vers VMware Cloud on AWS, en calculant notamment la capacité et le coût nécessaires pour exécuter des applications dans des clouds privés ou publics.

Enfin, la plateforme d’analyse des performances des applications et services cloud Wavefront prend désormais en charge Kubernetes sur Pivotal Container Service, des services de plateforme d’applications tels que Pivotal Cloud Foundry ainsi que les applications tournant sur des clouds privés basés sur des technologies VMware.

L’éditeur annonce également des nouveautés au sein de son programme VMware Partner Network en l’étendant à son offre VMware Cloud on AWS. Une nouvelle certification VMware Cloud on AWS Solution Competency est ainsi créée. En outre, les partenaires peuvent désormais obtenir le titre VMware Cloud Verified après avoir mis en œuvre l’architecture de référence Certified Reference Design.