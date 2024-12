Après avoir annoncé à ses partenaires en janvier 2024 qu’ils ne pourraient plus enregistrer d’opportunités sur les 2.000 premiers clients de VMware, Broadcom fait volte-face et va se concentrer sur ses 500 premiers clients seulement. Pour autant, Broadcom reste vague quant à ces informations obtenues par The Register et déclare publiquement : « Broadcom ne dispose pas d’un nombre officiel et statique de comptes stratégiques directs. Le nombre de clients avec lesquels nous travaillons directement évolue au fil du temps ».

Et d’ajouter : « Broadcom continue de travailler au nom de ses partenaires pour créer une nouvelle valeur en saisissant l’opportunité du marché des clouds privés. Tout récemment, nous avons annoncé un programme pour offrir aux clients VCF qualifiés un droit de service professionnel de 15% de la valeur annuelle de leur contrat afin d’accéder à des services professionnels fournis par des partenaires ou par Broadcom. Cela aidera les clients à améliorer à la fois leur délai de rentabilité et leur retour sur investissement ».

Des analystes s’accordent à dire qu’il s’agit bien d’un revirement de stratégie pour se prémunir d’un trop gros mouvement de migrations vers la concurrence mais aussi pour revenir dans les bonnes grâces de partenaires malmenés ces derniers mois.

Pour rappel, une étude récente menée par Civo révèle que plus de la moitié (52%) des clients de VMware envisagent de quitter la plateforme acquise par Broadcom. Il en ressort notamment une forte appétence pour les solutions open source alternatives à VMware (45%). En outre, la semaine dernière, l’entreprise Nutanix a affirmé avoir bénéficié du mécontentement des clients de VMware / Broadcom.