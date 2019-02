VMware annonce sur son blog l’acquisition de son partenaire AetherPal qui fournit des solutions de support permettant de visualiser, contrôler, dépanner et réparer à distance des périphériques (smartphones, tablettes et ordinateurs) et les applications qu’ils exécutent sur le terrain. À la clôture de l’opération, la solution d’AetherPal viendra renforcer la plateforme VMware Workspace ONE de gestion des périphériques distants.

« AetherPal a transformé la capacité des opérateurs, des entreprises, des équipementiers et des clients d’optimiser l’expérience pour les périphériques intelligents, en utilisant des données en temps réel, tout en garantissant la confidentialité complète des utilisateurs, en réduisant de manière significative les coûts de support et en améliorant considérablement l’expérience de l’utilisateur final, ce qui prolonge le cycle de vie des périphériques et accroît la fidélité à la marque », explique Shankar Lyer, vice-président chargéde l’activité End-User Computing chez VMware.

Le spécialiste de la virtualisation avait déjà proposé la plateforme d’AetherPal en tant que complément à Workspace ONE, sous le nom Workspace ONE Advanced Remote Management ; une solution « utilisée par certains des plus grands déploiements de périphériques dans le monde ».

Selon Shankar Lyer, la technologie en cours d’acquisition améliore la productivité des travailleurs mobiles et réduit les temps d’arrêt. « Ces défis sont également importants pour les organisations qui gèrent des périphériques spécialement conçus et robustes utilisés dans des opérations critiques sur le terrain, dans des usines, des entrepôts ou des magasins de vente au détail », a-t-il ajouté.

Créée en 2009 et basée à South Pleinfield dans le New Jersey, AetherPal n’a pas collecté d’argent depuis un tour de table de série A de 6 millions de dollars en 2013, rapporte CRN. À la clôture de l’opération, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, les salariés de la société rejoindront l’équipe End User Computing de VMware.

Selon Heraflux Technologies, un partenaire de VMware installé dans le Nebraska interrogé par nos confrères, cette opération souligne l’attention croissante de VMware envers les espaces IoT et mobiles. Précisons qu’AetherPal est également partenaire de Citrix.