Depuis le départ au mois d’août dernier de Brandon Sweeney pour cause de promotion à la direction générale des ventes, VMware n’avait plus de responsable du channel. Le problème est désormais résolu puisque le spécialiste de la virtualisation vient de confier cette fonction à Jenni Flinders. Jusqu’à présent CEO de Daarlandt Partners, un cabinet conseil spécialiste en stratégie channel, la nouvelle vice-présidente en charge des channels mondiaux a auparavant passé 15 ans chez Microsoft. Il y occupa des postes de direction en Afrique du Sud, en Amérique Latine ainsi qu’au siège à Redmond où elle chapeauta notamment le Worldwide Partner Group avant de se consacrer à la vice-présidence de l’US Partner Group, qu’elle avait intégré en 2000. Elle a donc une excellente connaissance du channel. Avant cela, elle travailla pour IBM et Lotus en Afrique du Sud où elle a grandi.

Désormais Jenni Flinders est responsable du développement et de l’exécution de la stratégie et des programmes destinés aux fournisseurs de solutions, distributeurs, fabricants OEM et partenaires télécoms. Elle reporte directement à Brandon Sweeney qui, ainsi qu’on l’a vu, est un ancien titulaire du poste.