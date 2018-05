VMware, par la voix de Jenni Flinders, vice-présidente en charge du channel mondial, a dévoilé quatre nouvelles compétences (VMware Master Services Competencies) destinées à booster les revenus récurrents des partenaires nous apprend CRN : management et automatisation du cloud, virtualisation du datacenter, virtualisation des réseaux, ainsi que desktop et mobilité. Le spécialiste de la virtualisation avait besoin, selon Jenni Flinders, de formaliser son support aux partenaires qui offrent du conseil et des services managés basés sur des projets, et de les aider à différencier leurs pratiques en validant leur expertise.

En proposant désormais un portefeuille de produits couvrant le cloud, le datacenter et les points d’accès, VMware permet aux partenaires d’approfondir leurs bonnes pratiques en s’appuyant sur un programme channel qui évolue au fil de l’eau, estime la responsable. Selon elle, les nouvelles Master Services Competencies mettent l’accent sur les demandes des clients, aident les partenaires à mettre en avant leurs compétences grâce à des badges et à l’image de marque de la société, et permettent aux clients de trouver plus aisément un partenaire qui répond à leurs attentes. « C’est tellement mieux pour nos partenaires de construire une chaîne de valeur holistique pour le client. Plus profonde est cette valeur, plus la relation à long terme sera solide », a encore expliqué Jenni Flinders à nos confrères.

Rappelons qu’avant de prendre en charge le channel de VMware, cette dernière était CEO du cabinet de conseil en stratégie Daarlandt Partners. Elle avait occupé auparavant des fonctions de direction chez Microsoft.