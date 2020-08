VMware a annoncé une série de licenciements cette semaine. Dévoilée par le site Layoff.com, l’information a été officiellement confirmée par VMware à nos confrères de CRN. « Nous pouvons confirmer qu’il y a eu un nombre limité de changements dans nos effectifs ce mois-ci », a déclaré VMware à CRN. « Cela fait partie d’un rééquilibrage de nos effectifs alors que nous réalignons les ressources et les investissements sur les opportunités à grande échelle. »

Le nombre des licenciements n’a pas été dévoilé mais il devrait rester en deçà de 5% de l’effectif total (VMware emploie environ 31.000 salariés dans le monde, ndlr), sans quoi le groupe aurait dû faire une déclaration officielle comme l’exige le Warn Act californien. Pas d’information n’ont plus sur la localisation de ces licenciements. Mais, à en croire certains posts de Layoff.com, ils affectent majoritairement sa division SDDC.

Parmi les départs annoncés, CRN pointe celui de Shawn Toldo, vice-président de l’organisation partenaires mondiale de l’éditeur. Son départ suit celui de Jenni Flinders, directeur channel monde de VMware, il y a deux mois. Jenni Flinders est à l’origine du remaniement du programme partenaires de VMware effectif depuis le 1er mars. Il a été remplacé par Sandy Hogan, un ex-Cisco.

C’est la deuxième fois que VMware licencie cette année. En janvier, VMware avait remercié plus de 200 salariés, dont plusieurs managers.

Pour mémoire, VMware a multiplié les acquisitions au cours des deux dernières années. Depuis le début 2020, le champion de la virtualisation a ainsi avalé Datrium, Blue Medora, Fastline, Octarine et Nyansa. Et en 2019, VMware a consacré plusieurs milliards pour s’offrir AVI Networks, Aetherpal, BitFusion, Bitnami, Intrinsic, Pivotal Software, Uhana, VeriFlow et Carbon Black (pour 2,6 milliards à lui tout seul).

Ces licenciements chez VMware font suite à une vague de départs similaires chez Dell Technologies il y a deux semaines. Et chez Dell aussi, la direction du channel a changé de tête avec le départ ce 14 août de Joyce Mullen, le responsable de la stratégie de distribution mondiale de Dell. Dell a indiqué être à la recherche d’un successeur.