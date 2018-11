Annoncé l’été dernier pour le VMware Partner Leadership Summit qui se déroulera en avril prochain, le programme partenaires du spécialiste de la virtualisation se met peu à peu en place. La responsable mondiale du channel de l’éditeur, Jenni Flinders, en a dévoilé quelques grandes lignes à MicroScope.

Le programme, qui compte actuellement quatre spécialisations, sera enrichi de nouvelles compétences. Jenni Flinders a également indiqué qu’elle souhaitait rendre les interactions avec la chaîne plus faciles et plus simples, et que des actions étaient en cours pour y parvenir. « Cela fait 24 ans que je suis dans ce secteur. Je travaille toujours avec le channel pour la mise sur le marché. Cela fait six mois que je suis chez VMware. Au cours de ces six mois, j’ai rencontré des partenaires incroyables et l’un des écosystèmes les plus dynamiques et les plus engagés qui soient », a-t-elle déclaré à nos confrères. « Nous devons faire évoluer nos relations avec nos partenaires et examiner dans les programmes que nous développons comment les aider à renforcer leurs capacités à fournir des solutions. » Les relations avec les partenaires devraient selon elle être plus simples et mieux basées sur leurs business models avec VMware.

Jenni Flinders a par ailleurs reconnu que sa société devait désormais travailler avec un channel de plus en plus large et que le moyen d’identifier le top du top s’articulait autour des quatre compétences principales actuelles. « Nous adoptons donc davantage une approche de solution et permettons aux partenaires de s’engager avec nous en s’appuyant sur leur différenciation et sur ce qu’ils ont d’unique. »