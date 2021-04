Une ‘data scientist’ aurait développé un algorithme pour redevenir soi-même, selon le groupe Institut. Interrogée par notre confrère, elle confirme qu’il s’agit bien de son invention mais préfère garder l’anonymat.

En cette période de pandémie de Covid-19, avec port quotidien du masque, il est parfois difficile de reconnaitre les autres mais aussi d’être soi-même. Une étude menée par un cabinet indépendant a révélé que 89% des Français ne savent plus très bien qui ils sont.

Heureusement, des codes silencieux tissés dans nos vies modernes et connectées analysent le Big Data et aident à résoudre les problèmes existentiels. Ces réseaux complexes peuvent tout déterminer. La spécialiste des données a donc effectué des recherches avancées pour résoudre le problème grandissant. On sait peu de choses à son propos mis à part le fait qu’elle respecte scrupuleusement les règles d’hygiène. Discrète et droite dans ses bottes, elle déclare simplement : « Je suis dans la data ».