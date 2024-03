Le patron de Broadcom, Hock Tan, reconnaît « un certain malaise » au sein de la communauté VMware mais il qualifie ses cent premiers jours à la tête de VMware de « bon départ ».

« Nous avons modifié la manière dont nous vendons nos logiciels et par qui. Et nous avons finalisé la transition du modèle commercial des logiciels qui a commencé à s’accélérer en 2019, en passant de la vente de logiciels perpétuels à des licences d’abonnement uniquement », déclare-t-il dans un récent billet de blog. Il admet que tout le monde n’a pas apprécié la démarche : « Bien sûr, nous reconnaissons que ce changement a créé, à juste titre, un certain malaise parmi nos clients et nos partenaires » (…) « Nous nous attendons à ce que ces changements se traduisent par une meilleure rentabilité et de meilleures opportunités commerciales pour nos partenaires ».

VMware ne vend plus que des offres groupées : Cloud Foundation est désormais le seul moyen pour certains clients d’obtenir une nouvelle licence pour leur parc VMware. Etant donné que Cloud Foundation couvre l’informatique, les réseaux, le stockage et les outils de gestion définis par logiciel, certains clients sont obligés de payer pour plus de logiciels qu’ils n’en veulent, ce qui se traduit par une augmentation considérable des factures, même si Broadcom a divisé par deux le prix de l’abonnement au produit.