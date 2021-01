Dans un communiqué, la société de services annonce l’ouverture de 670 nouveaux postes se répartissant comme suit : 380 en Ile-de-France, 270 dans les autres régions et 20 en Suisse et au Luxembourg. L’ESN précise que la majorité de ces recrutements se concentreront sur les métiers de la data, son cœur de métier et domaine d’excellence. Umanis recherche notamment des data engineers, des data scientists et des développeurs (Big Data, MSBI, PowerBI, .net, C#, ASP.net, Fullstack Talend…).

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de redémarrage de sa croissance, explique la société. Eve Royer, directrice des ressources humaines d’Umanis évoque notamment « une année 2020 difficile mais durant laquelle Umanis a fait preuve de résilience en maintenant son volume d’activité et avec de belles signatures de clients en fin d’année […] » et de « nombreux projets de transformation numérique qui se lancent dans toutes les entreprises actuellement ».