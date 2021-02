Neocase, éditeur français leader de solutions logicielles pour les Ressources Humaines, accompagne UCB dans la mise en œuvre d’une solution lui permettant d’homogénéiser et de simplifier le pilotage de ses opérations RH à l’échelle mondiale.

Une solution mondiale

Présent dans 40 pays, UCB est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles qui s’appuie sur une organisation étendue qui l’a amené à repenser en profondeur son fonctionnement pour piloter efficacement ses processus RH. C’est dans ce contexte qu’après consultation, UCB s’est tournée vers Neocase pour l’accompagner dans son projet de transformation. L’objectif étant d’offrir une nouvelle expérience collaborateur grâce à un expérience RH 100% digitale et permettre d’améliorer la performance des équipes RH par la mise en place de processus automatisés. Ces processus devaient couvrir différents besoins tels que la gestion des demandes des employés, les documents employés tels que les contrats ou les attestations, ainsi que les demandes du quotidien qui sont consommatrices de temps pour les RH.

Sara Stroo – Global Talent Processes and Technology Team Lead chez UCB « Nous avions besoin d’un outil cohérent à l’échelle mondiale qui pourrait être utilisé par toutes nos équipes RH. Neocase a eu un impact sans précédent sur notre organisation, à la fois globalement et localement tout en garantissant cohérence et pertinence pour nos collaborateurs et performance pour les gestionnaires RH. »

Automatisation des processus RH consommateurs de temps

Concrètement, Neocase a été en mesure de proposer une solution qui a permis de construire un processus automatisé adapté aux enjeux globaux et locaux des équipes d’UCB. À travers cette posture unique, UCB a pu automatiser en moins de trois mois plus de quinze processus RH stratégiques à l’échelle mondiale grâce à la solution Neocase. Cela a permis de renforcer la productivité des gestionnaires RH présents dans les différents départements RH qui peuvent désormais réaliser plus rapidement leur mission et se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, tout en offrant une expérience digitale unique pour les employés.

Un portail au service des employés

De plus, les équipes RH ont également fortement apprécié les fonctionnalités de « libre-service » proposées. Grâce aux fonctionnalités en libre-service, les collaborateurs d’UCB n’ont en effet plus à contacter le département RH pour accéder aux informations dont ils ont besoin.

Toutes les réponses sont accessibles, à tout moment et en tout lieu, et si besoin ils peuvent à tout moment contacter un interlocuteur RH via le portail libre-service. », précise Sara Stroo

Neocase a collaboré avec UCB sur son projet RH en mode agile nommé ASTRO (Automated Simplified Talent and Rewards Operations) qui fut un véritable succès au regard de la qualité de la collaboration entre les équipes de Neocase et d’UCB. Concrètement les collaborateurs de Neocase ont parfaitement su intégrer les besoins d’UCB et même les anticiper. Le projet ASTRO se positionne donc aujourd’hui comme une référence chez UCB pour la gestion des projets agiles que ce soit dans sa mise en œuvre, mais également au niveau des résultats obtenus.

Au travers du portail déployé qui permet aux collaborateurs de trouver rapidement réponse à leurs questions, les équipes RH d’UCB n’ont donc plus à répondre à de nombreuses questions récurrentes et peuvent accompagner les collaborateurs sur des sujets plus complexes comme la gestion des talents, la mobilité, la formation, etc. Neocase a permis de digitaliser et d’automatiser le traitement de plus de 30 % des demandes entrantes.