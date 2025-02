Le géant californien de l’infrastructure hyperconvergée a publié des résultats solides pour son second trimestre fiscal (clos fin janvier), dépassant une nouvelle fois les attentes de Wall Street. Son chiffre d’affaires a augmenté de 16% et ses revenus récurrents annuels de 19%.

Plus en détail, ses revenus s’établissent à 654,7 M$ contre 565,2 M$ un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 642 M$. Il en va de même pour le bénéfice par action qui grimpe à 56 cents, contre 46 cents un an plus tôt, et bien au-dessus des 47 cents visés par le consensus. Les revenus récurrents sont passés de 1,74 à 2,06 Md$ et le résultat d’exploitation de 37 à 65,4 M$. Le marché applaudit avec un bond de l’action de plus de 12% jeudi en séance.

Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG Rajiv Ramaswami a souligné que Nutanix continuait à profiter de la migration de clients cherchant à s’émanciper de VMware, aidé dans la conquête de nouveaux logos par les partenariats stratégiques noués avec AWS, Dell et Cisco.

« Nos résultats bénéficient de la force de la plate-forme cloud Nutanix, de la demande des entreprises à la recherche d’un partenaire de confiance à long terme attaché à l’innovation et au service client, et un effet de levier de mise sur le marché de nos partenariats et programmes », résume-t-il dans un communiqué.

Pour le trimestre en cours, Nutanix prévoit un chiffre d’affaires de 620 à 630 M$, supérieur aux attentes de 594 M$ des analystes. La société revoit en hausse ses prévisions de revenus sur l’exercice 2025 avec une fourchette de 2,49 à 2,51 Md$ contre 2,43 à 2,46 Md$ dans ses prévisions antérieures.