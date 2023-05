Avec une croissance supérieure à 40%, la division valeur ajoutée de la filiale française du numéro un mondial de la distribution enregistre un début d’année fiscale particulièrement dynamique. « C’est la résultante d’une très bonne prise de commandes et d’une meilleure disponibilité des produits, qui permet de livrer les commandes qui restaient en attente », confie Mathilde Bluteau, directrice générale de la division Advanced solutions.

Le grossiste bénéficie également d’une conjonction de facteurs favorables : le catalogue continue de s’étoffer avec désormais 80 marques référencées adressant l’ensemble des besoins IT. Parmi les dernières entrées : Google Cloud Platform, Pure Storage et Infinidat. La satisfaction clients est en hausse significative, témoignant d’un bon niveau de qualité opérationnelle.

L’offre de services à valeur continue de s’étendre. Le grossiste a renforcé son équipe d’ingénieurs avant-vente qui aident les partenaires à développer leurs compétences sur des sujets innovants auxquels il porte une attention particulière : la sécurité, la conteneurisation, le Cloud hybride… Depuis un an, ils animent des « Deep dive technologiques », événements d’une journée consacrés à l’approfondissement d’une technologie et de ses usages.

Son activité formation tourne à plein régime avec un nombre record d’étudiants accueillis dans son « Business Solution center » de Colombes. Une activité qui a enregistré une croissance de 60% et qui a dépassé son étiage pré-Covid.

Le grossiste a également étoffé son offre de services en marque blanche, ces services qu’il met à disposition de ses revendeurs pour les aider à se transformer et à améliorer leurs offres. Il leur fournit notamment des services de migration cloud, des services de gestion des points de terminaison mobiles (mobile device management) et des services infogérés de cybersécurité.

Cette forte dynamique de croissance fait suite à un exercice 2022 à la croissance plus modérée (autour de +10%) en raison de l’évolution défavorable de la parité euro-dollar et des pénuries de composants. Mais après un premier semestre mitigé, la croissance s’est mise à accélérer à partir de l’été tirée par le Cloud et la cybersécurité.

Désormais la division Advanced solutions compte 235 salariés et pèse 30% des revenus de TD Synnex France (36% en incluant l’unité d’affaires Datech). Après être restée en berne pendant les années Covid, c’est elle qui tire aujourd’hui l’activité de TD Synnex France.