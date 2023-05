Chantre du travail à distance, Dell change son fusil d’épaule. Dans une note de service qui a pu être consultée par nos confrères de CRN, Jeff Clarke, le vice-président et co-directeur de l’exploitation du groupe, a fait savoir que les employés qui vivent à moins d’une heure de trajet d’un bureau Dell devront revenir travailler au bureau au minimum trois jours par semaine.

« Nous savons que beaucoup d’entre nous ont organisé leur vie autour du travail à distance au cours des trois dernières années », a déclaré le dirigeant. « Nous comprenons qu’il faudra du temps pour se préparer et s’adapter à être à nouveau au bureau plus régulièrement. C’est le début d’une définition plus claire du travail hybride pour notre entreprise. »

Même si le groupe assure que les managers feront preuve de flexibilité pour trouver des solutions adaptées, la nouvelle directive rompt avec une liberté de choix du mode d’organisation bien ancrée chez Dell. Certes beaucoup d’autres groupes ont fait le même choix avec l’atténuation de la pandémie. Mais, chez Dell, le télétravail était largement adopté bien avant cette dernière.

Encore en septembre dernier, dans un billet publié sur LinkedIn, Michael Dell avait réfuté l’idée que les employés travaillant à domicile étaient déconnectés socialement ou moins engagés dans leur travail. « D’après mon expérience, si vous comptez sur des heures forcées passées dans un bureau traditionnel pour créer de la collaboration et procurer un sentiment d’appartenance au sein de votre organisation, vous vous trompez », avait-il déclaré.

« En fin de compte, nous nous sommes engagés à permettre aux membres de l’équipe du monde entier de choisir le style de travail qui correspond le mieux à leur style de vie – que ce soit à distance ou dans un bureau ou un mélange des deux », ajoutait-il.

Avec les problèmes d’organisation et les tensions internes que vont faire naitre ce changement contraint, peut-être serait-il bon qu’il reprenne la plume pour en détailler les raisons.