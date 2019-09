Désormais séparé de Toshiba et contrôlé par Bain Capital, Toshiba Memory poursuit sa mue, avant de se renommer Kioxia (du japonais ‘kioku’ qui signifie ‘mémoire’ et du grec ‘Axia’ qui signifie ‘valeur’) en octobre prochain. Le fabricant de mémoires acquiert en effet l’activité SSD de Lite-On pour 165 millions de dollars. Basé à Taïwan, Lite-On fournit de l’optoélectronique, de l’électronique grand public, des solutions de stockage, des semi-conducteurs et d’autres équipements électroniques.

Selon les termes de l’accord, Toshiba Memory sera propriétaire des marques et des opérations SSD, ainsi que des actifs, y compris les équipements, les salariés, la propriété intellectuelle, la technologie, les relations clients / fournisseurs et les stocks, et aura accès à son channel. Parmi les clients SSD du fabricant taïwanais figure notamment Dell. L’opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2020. On noter que c’est à cette période que Toshiba Memory devrait faire son entrée en bourse.

« L’activité SSD de Lite-On constitue un ajustement naturel et stratégique avec Toshiba Memory et élargit notre champ d’activité dans le secteur des disques SSD », explique dans un communiqué Nobuo Hayasaka, président et CEO par intérim de Toshiba Memory Holding Corporation. « Il s’agit d’une acquisition intéressante pour nous, car elle nous permet de faire face à la croissance projetée de la demande de disques SSD pour les PC et les datacenters, tirée par l’utilisation accrue des services de cloud computing. »

Créé en 1975 par d’anciens salariés de Texas Instruments, Lite-On Technology a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 207,1 milliards de dollars taïwanais (5,9 milliards d’euros). Le groupe s’est spécialisé à l’origine sur la technologie LED. Il a lancé son activité SSD en 2008. Après la cession de cette dernière, il se concentrera sur ses autres domaines (électronique automobile, automatisation industrielle, LED…), à l’exception de l’activité semi-conducteurs pour laquelle un protocole de vente a été signé le 8 août avec le groupe texan Diodes.