Vétéran de la distribution IT, Thierry Goigoux est décédé vendredi 17 avril, à l’âge de 51 ans des suites d’une longue maladie. Thierry Goigoux était le dirigeant du grossiste-importateur GS2i spécialisé dans les solutions de sécurité informatique qu’il avait fondé en 1997. Expert en implantation de marques en France, il avait notamment contribué à faire émerger des marques comme G-Data ou Epiphan. En 2014, il avait également développé et lancé i-Guard, un logiciel de sécurité EDR (Endpoint Detection and Response).