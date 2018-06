Dans une interview accordée aux Echos en avril dernier à l’occasion du partenariat signé avec Google, le PDG d’Atos indiquait sa volonté de faire entrer le géant de Mountain View dans les entreprises tout en assurant à ces dernières la souveraineté de leurs données.

« Il est indispensable que les entreprises aient la capacité de stocker et traiter leurs données critiques là où elles le souhaitent. Et, en même temps, qu’elles puissent utiliser toutes les technologies développées par un groupe comme Google », expliquait Thierry Breton à nos confrères. Le dirigeant répondait à sa manière à la signature quelques semaines auparavant par Donald Trump du Cloud Act, qui bat en brèche le principe d’extraterritorialité des données numériques et permet à l’administration américaine d’accéder à des informations stockées hors des Etats-Unis, et donc en France.

L’ESN française va donc opérer en tant que tiers de confiance, prenant en charge et sécurisant les données des clients, lesquelles seront stockées en Europe et soumises à la réglementation européenne, tout en offrant à ces clients un accès sécurisé aux technologies d’IA et de machine learning développées par Google. Des technologies qui seront par ailleurs enrichies par Atos, les deux entreprises ayant pris la décision de développer des laboratoires de recherche communs à Paris, Londres et Dallas.

C’est un partenariat gagnant/gagnant pour les deux partenaires qui permet notamment à Google de se démarquer de ses concurrents dans le cloud Microsoft et AWS, dont les données qu’ils hébergent sont – du moins jusqu’à présent – soumises au Cloud Act.

C’est donc sans surprise que Thierry Breton s’est vu propulser « guest star » du Google Cloud Summit qui s’est déroulé mardi à Paris. Sa keynote, selon des informations recueillies par ZDNet, a attiré quelque 2.500 personnes. « Rien ne vaut un Thierry Breton sur scène, ancien ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2005-2007), pour rassurer sur la capacité de Google de travailler en accord avec la réglementation nationale et européenne », affirment nos confrères.