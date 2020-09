C’est très discrètement que Tencent a ouvert en juin dernier un bureau en France pour fournir « des prestations de service en matière de cloud au profit des consommateurs et des professionnels ainsi que l’achat et la location de matériels informatiques » ainsi que l’indique le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, consulté par l’Express qui rapporte l’information. L’installation dans la Tour Pacific à Puteaux de la SAS Tencent Cloud Europe marque l’intérêt du BATX (acronyme de Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, les 4 géants de l’IT chinois) pour le marché hexagonal où il devra ferrailler contre trois GAFAM : AWS, Microsoft et Google. La partie est loin d’être gagnée.

Cette installation est concomitante à l’investissement de 70 milliards de dollars dans le cloud, l’IA et la cybersécurité. S’il n’était pas présent directement jusqu’à cet été en France, le propriétaire de l’application WeChat l’était par le biais de participations. Il détient ainsi 4,58% d’Ubisoft. Toujours dans le domaine du jeu vidéo, il est entré le mois dernier au capital de Voodo en tant qu’actionnaire minoritaire (l’étendue de sa participation n’a pas été dévoilée). Il a par ailleurs, participé en début d’année à la levée de fonds de la fintech français Quonto. Toujours en début d’année, Vivendi a cédé une participation de 10% d’Universal Music à un consortium mené par le géant chinois.