Après plus d’un an de travaux d’envergure pour un investissement total à terme de 250 millions d’euros, Telehouse, leader et pionnier des datacenters, , annonce l’inauguration de son nouveau Datacenter sur le campus TH3 Paris Magny.

Un site capacitaire au service de la souveraineté numérique sur le marché des Datacenters

Ce nouveau datacenter va jouer un rôle de premier plan ces prochaines années afin de soutenir activement la souveraineté numérique française et européenne pour accompagner la transformation digitale des entreprises.

Ce datacenter, de conception écoresponsable, d’une surface IT de 12 000 m2, hautement sécurisé et disposant d’une puissance électrique totale de 18 mégawatts, bénéficie des plus hauts standards de résilience et de disponibilité de services. Situé non loin du plateau de Saclay à 30 minutes du centre de Paris sur un ancien site militaire EADS, ce datacenter bénéficie d’une localisation stratégique pour accueillir l’extension des infrastructures IT des entreprises. Il se trouve également hors de la zone de concentration des datacenters du Nord-est parisien, ce qui constitue un élément clé pour redonder géographiquement et sécuriser les infrastructures IT qui y sont hébergées et garantir ainsi une continuité de service pour les entreprises.

Une référence en matière d’efficacité énergétique et de RSE

Ce nouveau site se distingue également par son faible impact environnemental en s’appuyant sur une construction écoresponsable qui privilégie les meilleures techniques de refroidissement disponibles, telles que le free-chilling intégré aux groupes froids à condensation par air, pour minimiser les consommations d’eau et réduire la consommation d’électricité. Ainsi, le WUE (water usage effectiveness) de ce nouveau datacenter est proche de zéro.

Ces innovations permettent au datacenter d’atteindre un PUE moyen (Power Usage effectiveness) inférieur à 1,3. Au niveau de l’alimentation électrique du site, le recours à une électricité 100% de source renouvelable grâce à l’achat de certificats de garantie d’origine permet d’avoir un CUE proche de zéro (sur la base du market based GHG Protocol).

Sami SLIM, Directeur général de Telehouse France « Notre nouveau datacenter s’inscrit dans la continuité de notre plan stratégique qui consiste à soutenir la souveraineté numérique européenne et nationale avec l’extension de nos capacités d’hébergement et de connectivité. Nous souhaitons attirer le trafic Internet mondial sur le sol européen et proposer à nos clients des infrastructures de confiance, performantes, à faible impact environnemental pour qu’ils puissent mener à bien leur stratégie de croissance. »