Le grossiste Tech Data complète son portefeuille de produits d’infrastructure informatique en signant un accord de distribution des solutions de stockage de données de Pure Storage en France, au Royaume-Uni et en Irlande.

Tech Data prévoit de collaborer à la fois avec les partenaires existants de Pure Storage et avec de nouvelles entreprises. Pure Storage indique proposer du stockage en tant que service (storage as-a-service) « pour répondre à l’évolution des besoins en matière de données, à la vitesse et à l’échelle, qu’ils déploient des charges de travail classiques, des applications plus modernes, des conteneurs, etc. ».

« Cet accord permet aux partenaires intégrateurs de solutions et de systèmes de profiter des services exceptionnels, de l’expertise technique et des capacités de développement commercial de Tech Data pour soutenir l’évolution des besoins de leurs clients », se félicite Mathilde Bluteau, VP Advanced Solutions chez Tech Data France, dans un communiqué.

Plus tôt, cet été, Tech Data signait un accord avec ATF Gaia pour le reconditionnement de matériels IT.