Les partenaires de Tech Data vont profiter l’an prochain d’une meilleure fluidita de leurs relations avec le grossiste. C’est ce qu’a laissé entendre le président de la société, Joe Quaglia, à l’occasion de la conférence TechSelect 2019 qui se déroule cette semaine à Orlando (Flaride).

Après l’intégration d’Avnet Technology Solutions acquis en 2017, Tech Data se concentre désormais sur sa transformation interne au travers d’un plan baptisé EOS (pour Enhance, Optimize, and Strengthen, en français, améliorer, optimiser et consolider) rapporte CRN. Selon Joe Quaglia, bien qu’à usage interne, cette réorganisation devrait également profiter aux partenaires.

« Nous avons réalisé l’investissement le plus important dans l’entreprise de toute l’histoire de Tech Data », a-t-il déclaré. « Et nous le faisons parce qu’une transformation est très difficile. Cela coûte de l’argent. Mais nous pensons qu’à la suite de cette transformation, nous allons devenir plus grands, meilleurs, plus forts plus rapidement et fournir une meilleure qualité de service à notre communauté de partenaires. »

Cette réorganisation repose sur quatre piliers.

Le premier consiste à éliminer la complexité de la chaîne logistique et à simplifier au maximum la faculté des fournisseurs de solutions à faire des affaires dans un channel informatique de plus en plus complexe, a déclaré le dirigeant. Déjà, 34 bots permettent d’automatiser certaines tâches telles que la saisie afin notamment d’affecter des ressources supplémentaires au channel. « Nous avons déjà économisé 42.000 heures de travail, ce qui ne se traduit pas seulement par une meilleure productivité, mais également par le potentiel de faire plus à mesure que nous grandissons avec vous », a insisté Joe Quaglia.

Le second pilier consiste à optimiser les solutions les plus avancées et les pratiques émergentes de Tech Data. « Notre objectif est de prendre un ensemble très complexe de solutions, toutes liées aux datacenters – hyper-convergé, sécurité, analytique et IoT – de le rendre extrêmement simple et d’offrir une meilleure expérience client, non seulement à vous, mais également à vos utilisateurs finaux », a-t-il déclaré ajoutant qu’il était nécessaire d’améliorer l’interface avec les fournisseurs et leurs systèmes IT afin d’aboutir à des solutions avancées aussi simples et rationnelles que possible.

Le troisième pilier d’EOS est ce que Joe Quaglia appelle le « modèle de couverture ultime » du channel, « de l’intérieur vers l’extérieur », depuis le support des fournisseurs jusqu’aux responsables du développement commercial du grossiste, en passant par ses consultants en solutions, ses architectes et ses ingénieurs. Un objectif presque atteint mais qui doit encore être optimisé.

Enfin, le quatrième pilier de la réorganisation est ce que Tech Data appelle en interne le TDOS, ou « système d’exploitation de Tech Data », un projet toujours en cours de développement. Il s’agit en fait de proposer un point d’accès unique dans Tech Data pour toutes les offres, qu’il s’agisse de matériels, de logiciels, de services ou de cloud. « Nous ne ferons aucune distinction entre les produits. Nous allons vous permettre de les assembler et nous vous servirons le tout à travers un écran unique », a assuré Joe Quaglia.

Il a indiqué qu’il s’agissait de donner aux partenaires les mêmes outils que ceux qui seront utilisés par les commerciaux du grossiste. « Nous voulons prendre cet outil et vous permettre de l’installer et de l’utiliser au sein de votre entreprise pour qu’il fonctionne avec vos systèmes informatiques », a-t-il ajouté.

La première version de TDOS est prévue pour le mois de février.