Copilot, le « compagnon IA du quotidien » de Microsoft, est prêt pour son envol. Lors de sa présentation à New York le 21 septembre, la firme de Redmond a annoncé le début de son déploiement dans Windows 11, à compter du 26 septembre, puis à l’automne dans le moteur Bing, le navigateur Edge et la suite Microsoft 365.

Pour Windows 11, l’intégration de l’assistant se fera dans le cadre de la mise à jour 11 22H2, pour laquelle Microsoft promet 150 nouvelles fonctionnalités tirant parti des capacités de l’IA. Une fois installée, Microsoft Copilot pourra être activé via la barre des tâches ou par le raccourci clavier Win+C.

Les fonctionnalités présentées sont un bon condensé de ce que les acteurs de l’IA générative ont montré ces derniers mois. On retrouve des capacités de résumé, de génération d’images (avec l’outil Cocreator Paint) ou encore d’aide à la réalisation de vidéos (avec l’outil Clipchamp). Les utilisateurs vont pouvoir se familiariser avec ces nouveaux usages et des façons d’interagir avec le système en langage naturel. Ils pourront par exemple demander à Copilot d’organiser les fenêtres sur le bureau, d’activer le mode sombre, ou encore de trouver une musique pour se concentrer. L’IA suggérera alors une playlist prête à lancer dans une application comme Spotify.

« Copilot intégrera de manière unique le contexte et l’intelligence du Web, vos données de travail et ce que vous faites à l’instant sur votre PC pour fournir une meilleure assistance – avec votre confidentialité et votre sécurité au premier plan », fait valoir Microsoft.

Si la mise à jour de Xindows 11 du 26 septembre est facultative, Copilot sera aussi inclus dans la mise à jour annuelle 23H2 au quatrième trimestre. Microsoft prend soin de préciser que « Copilot dans Windows sera activé par défaut, mais sous votre contrôle avec la stratégie Microsoft Intune ou la stratégie de groupe. »

Concernant Microsoft 365, après plusieurs mois de phase béta, Copilot sera lancé le 1er novembre. L’IA générative viendra épauler toutes les taches dans Outlook, Word, Excel ou encore Loop, OneNote et OneDrive. Sera inclus aussi Microsoft 365 Chat, un agent conversationnel capable de parcourir les données de l’utilisateur (les emails, les réunions, les conversations, les documents) mais aussi le web.

Contrairement à la version de Windows qui est gratuite, Copilot sera facturé une trentaine d’euros par mois et par utilisateur dans Microsoft 365.