Tata Consultancy Services (TCS) a inauguré un nouveau Centre de Services en France à Suresnes. À l’instar des sites déjà existants de Lille et de Poitiers, le Centre de Services de Paris – Suresnes doit permettre une accessibilité immédiate à l’expertise de l’ESN. Il peut accueillir jusqu’à 230 personnes et est doté de connectivités hautement sécurisées, d’une infrastructure haute disponibilité et d’espaces sécurisés. Ram Mohan Gourneni,

« L’inauguration du Centre de TCS à Paris Suresnes est l’illustration la plus récente de notre engagement sur le marché français, où nous avons réellement renforcé notre présence au cours des dernières années pour soutenir nos clients dans cette ère post-digitale. La France est le troisième plus grand marché de services informatiques d’Europe et à un carrefour extrêmement passionnant de l’histoire de la technologie. Nous nous trouvons donc à l’endroit idéal pour nous assurer que les solutions innovantes de TCS aident les entreprises françaises à se développer et à se transformer dans l’ère du Business 4.0. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir les entreprises françaises à mesure qu’elles deviennent plus compétitives et flexibles et, ce faisant, de contribuer ensemble de manière significative à l’économie du pays », explique dans un communiqué Ram Mohan Gourneni, directeur Général de TCS France. « Alors que TCS célèbre ses 50 ans d’existence et ses 25 années de présence en France, nous avons souhaité marquer une nouvelle étape dans notre développement sur ce marché stratégique avec l’inauguration d’un nouveau Centre de Services. TCS est le partenaire mondial de certaines des entreprises les plus prometteuses du monde et ce nouveau Centre nous permettra de continuer à offrir sur le marché français notre expérience, notre service client et notre connaissance contextuelle pendant encore de nombreuses années », ajoute de son côté le CEO de l’ESN, Rajesh Gopinathan,

.