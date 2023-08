Tarek Robbiati quitte son poste de directeur financier de Hewlett Packard Enterprise (HPE) le 25 août pour devenir le PDG du fournisseur de communications unifiées as-a-service RingCentral dès le 28 août. Il va remplacer Vlad Shmunis, le fondateur et PDG de RingCentral. Ce dernier deviendra président exécutif : il se concentrera sur l’innovation et la vision stratégique des produits de sa société.

Tarek Robbiati est membre du conseil d’administration de RingCentral depuis décembre 2022. Cet ancien PDG du géant des télécommunications Sprint – repris par T-Mobile – a rejoint HPE il y a cinq ans et mis en place le modèle financier de revenus récurrents annualisés qui a contribué à faire passer les logiciels et services à forte marge de HPE à un modèle GreenLake de paiement à l’usage (as a service).

« Tarek Robbiati a rejoint HPE en tant que directeur financier peu de temps après que je sois devenu PDG, et il a été un partenaire stratégique incroyable. Nous avons transformé HPE pour qu’elle devienne la société de la périphérie au cloud », déclare Antonio Neri, le CEO de HPE, dans un communiqué. « Ensemble, nous avons orienté notre portefeuille vers des segments à plus forte croissance et à plus forte marge et nous sommes en position de force pour capitaliser sur les opportunités de marché significatives à la périphérie, dans le cloud hybride et avec l’intelligence artificielle ».

Jeremy Cox est nommé directeur financier de HPE par intérim tandis que l’entreprise recherche une nouvelle personne pour reprendre le poste.

Par ailleurs, RingCentral annonce que Mo Katibeh, président et directeur de l’exploitation, va également quitter ses fonctions mais restera ‘conseiller spécial’ de l’entreprise afin d’assurer une transition en douceur.

RingCentral a récemment annoncé une perte d’exploitation de 45 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 539 millions de dollars, en hausse de 11%, à la fin de son deuxième trimestre fiscal, clos le 30 juin.