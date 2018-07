En relation depuis plusieurs années, Talentsoft, éditeur spécialisé dans la gestion des talents, et Bodet Software, spécialiste de la gestion des temps et des activités, ont noué un partenariat : la plateforme MyTalentsoft permet désormais un accès direct aux solutions de gestion des temps de Bodet Software. Talentsoft vient en effet d’ouvrir sa plateforme logicielle à des applications complémentaires développées par des tiers, afin de répondre aux besoins des clients. Les deux éditeurs servant des grands comptes en commun, l’interfaçage des deux solutions allait de soi. « Bodet Software est le premier partenaire à intégrer la plateforme MyTalentsoft. Pour les clients Talentsoft équipés de la suite Bodet Software, cela permet de piloter l’ensemble du parcours collaborateur depuis un seul outil et d’être basculé directement dans l’environnement Bodet Software pour les actions liées à la gestion des temps. Grâce à l’interfaçage des deux logiciels, le pilotage de l’activité RH est grandement simplifié », commente dans un communiqué Cédric Lampin, responsable marketing de Bodet Software.

Le partenariat dépasse le simple aspect technologique. Dès le mois de janvier 2018, les équipes commerciales Bodet Software et Talentsoft, en France et dans le monde, ont ainsi travaillé ensemble sur des projets conjoints. « Avec ce partenariat, nous offrons aux grands comptes une nouvelle alternative aux solutions généralistes existantes. Nous leur permettons de piloter des projets d’ampleur, souvent internationaux, avec un niveau d’expertise que seuls des acteurs spécialisés peuvent offrir. Combinées, nos solutions permettent en effet de gérer un collaborateur depuis son recrutement jusqu’au suivi de ses temps de travail et de ses absences. L’accès de ces offres en mode SaaS allège le déploiement et répond aux problématiques des projets multisites à l’international », explique de son côté Élodie Champagnat, Product Marketing Director, chez Talentsoft.

Grâce à ce partenariat, les deux éditeurs espèrent développer leur portefeuille à l’international et auprès des grands comptes.