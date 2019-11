Talend vient de publier ses résultats financiers trimestriels. A l’issue du troisième trimestre, le spécialiste de l’intégration des données dans le cloud a généré un chiffre d’affaires de 62,6 millions de dollars, en hausse de 20% sur un an. Le revenu récurrent annuel grimpe de 24% (de 27% à taux de change constants) à 224,8 millions de dollars. Talend Cloud, dont le chiffre d’affaires a plus que doublé en glissement annuel pour le treizième trimestre consécutif, représente 49% de ce revenu. Les abonnements ont généré un chiffre d’affaires trimestriel de 55,1 millions de dollars, en hausse sur un an de 24% et de 26% à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2018.

L’entreprise de Redwood City enregistre une perte d’exploitation GAAP de 13,4 millions de dollars, contre un déficit GAAP de 9,2 millions de dollars un an plus tôt. La perte opérationnelle non-GAAP s’élève à 2,6 millions de dollars, à comparer à une perte non-GAAP de 2,8 millions de dollars un an plus tôt.

Pour le quatrième trimestre, Talend table sur un chiffre d’affaires compris entre 65,4 millions de dollars et 66,4 millions de dollars, sur une perte opérationnelle non-GAAP de 3,5 millions de dollars à 4,5 millions de dollars et sur une perte nette non-GAAP de 5,8 à 6,8 millions de dollars, soit 0,19 à 0,22 dollar par action.

Pour l’ensemble de l’exercice 2019, l’éditeur franco-américain revoit ses prévisions à la baisse et table sur des revenus compris entre 246,5 millions de dollars et 247,5 millions de dollars, sur une perte opérationnelle non-GAAP de 21,6 millions de dollars à 22,6 millions de dollars et sur une perte nette non-GAAP de 24,4 à 25,4 millions de dollars, soit 0,80 à 0,83 dollar par action.

« Nous avons réalisé un nouveau trimestre solide avec des revenus records de 62,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019 », déclare dans un communiqué Mike Tuchen, CEO de la société. « Notre activité cloud a continué à prendre de l’ampleur avec l’accroissement du nombre de nos clients cloud à plus de 2000, et l’augmentation de la part des nouveaux ARR provenant du cloud à 49 %. Nous continuons de renforcer notre position sur le marché en fournissant les outils d’intégration les plus modernes pour fournir des données avec rapidité et fiabilité. Nous avons étendu nos relations avec nos partenaires cloud afin de favoriser une plus grande adoption du marché. De plus, nous avons renforcé notre bilan grâce à une émission d’obligations convertibles, qui nous apportera du capital supplémentaire pour réaliser de nouveaux investissements dans le cloud à mesure que l’entreprise poursuivra son expansion. »