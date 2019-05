Talend vient de publier ses résultats pour le premier trimestre. Le spécialiste de l’intégration des données dans le cloud a généré au cours de la période un chiffre d’affaires de 57,8 millions de dollars, en hausse de 24% sur un an. La société annonce un revenu récurrent annuel de 205,1 millions de dollars, en progression de 28% et de 34% à taux de change constants sur un an. Talend Cloud, dont le chiffre d’affaires a plus que doublé en glissement annuel pour le onzième trimestre consécutif, représente 36% de ce revenu. Les abonnements ont généré un chiffre d’affaires trimestriel de 50 millions de dollars, soit une progression de 26% et de 31% à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2018.

L’entreprise de Redwood City enregistre une perte d’exploitation GAAP de 17,4 millions de dollars, contre un déficit de 10,1million de dollars au premier trimestre 2018. La perte non-GAAP s’établit à 9,3 millions de dollars, à comparer à une perte de 5,3 millions de dollars un an plus tôt.

Pour le deuxième trimestre, Talend table sur un chiffre d’affaires compris entre 58,8 millions de dollars et 59,8 millions de dollars, et sur une perte non-GAAP de 9,6 millions de dollars à 10,6 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice, l’éditeur franco-américain prévoit des revenus compris entre 248,0 millions de dollars et 250,0 millions de dollars, et une perte se situant entre 29,0 millions de dollars et 31,0 millions de dollars.

« Nous sommes ravis de commencer l’année 2019 avec un chiffre d’affaires record de 57,8 millions de dollars au premier trimestre », déclare dans un communiqué Mike Tuchen, CEO de Talend. « Nos résultats ont été portés par la poursuite de notre dynamique dans le cloud, avec une croissance de Talend Cloud de nouveau supérieure à 100%. Nous avons renforcé notre offre cloud avec l’introduction récente de Pipeline Designer, qui viendra s’ajouter à notre canal frictionless, et à notre capacité de nous implanter et de nous développer dans les comptes. Au cours du trimestre, nous avons également été reconnus par Gartner comme leader dans le Magic Quadrant pour les outils de qualité des données pour la deuxième fois consécutive, ce que nous considérons comme une validation solide de notre capacité à fournir des données fiables. »