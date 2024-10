Syage annonce une nouvelle croissance de ses résultats en franchissant la barre des 14,8 millions d’euros de chiffre d’affaires contre 13,5 sur l’exercice précédent.

Syage est une entreprise de services informatiques experte en infrastructures systèmes, stockage, sauvegarde, réseaux et cybersécurité ainsi qu’en recrutement IT. Acteur indépendant et à taille humaine, Syage offre à ses clients grands comptes, PME et collectivités des solutions globales, intégrées et agiles. L’ESN intervient sur des sujets sensibles comme l’accessibilité, la maitrise et la sécurisation de la donnée d’entreprise. À ce jour, l’ESN réunit une trentaine de collaborateurs.

Une solide implantation sur l’arc méditerranéen

Sur les derniers mois, Syage a fortement développé son empreinte géographique sur la région Sud qui est un territoire de prédilection pour l’ESN depuis sa création. Dans ce contexte, de Monaco à Perpignan, le groupe accompagne des entreprises et structures publiques de référence. Cette solide croissance est le fruit des nombreux investissements réalisés par le groupe pour constituer et déployer des équipes de proximité en région qui sont en mesure d’accompagner pas à pas les clients dans l’intégralité du cycle de vie de leurs projets.

Ce faisant, les clients ont pu accéder à une offre de service de qualité s’appuyant sur des technologies d’excellence et un service de premier plan. D’un point de vue technologique, Syage a pu fortement accélérer ses parts de marché en menant à bien des projets d’infrastructure prenant notamment en compte des sujets comme le stockage, la sauvegarde, les réseaux, le cloud et la cybersécurité. À noter également la montée en puissance de l’offre SDWAN opérée et sécurisée qui a connu un très bon accueil sur le marché.

Au-delà des nouveaux clients signés, Syage a aussi pu compter sur la fidélité de son parc de clients qui continuent à faire appel à ses services pour s’assurer du maintien en conditions opérationnelles de leurs SI, mais aussi pour mettre en place de nouveaux projets.

Des nouveautés pour soutenir le développement de l’entreprise

Pour renforcer sa croissance et générer toujours plus de valeur ajoutée, Syage va continuer d’investir pour lancer de nouvelles offres, notamment une offre d’hébergement IAAS et PAAS, enrichie de services supplémentaires grâce à son expertise dans le domaine de l’infrastructure. Ce faisant, l’entreprise compte une nouvelle fois faire la différence en commercialisant des services générateurs de productivité, de sécurité et de ROI pour ses clients.

Jérôme GARZULINO, Président de Syage « Cette croissance de nos résultats vient saluer l’engagement de nos équipes qui ont su une nouvelle fois mener à bien les projets de nos clients en répondant à leurs attentes spécifiques. Nous ambitionnons de poursuivre notre développement et de nous positionner comme l’acteur de référence sur le marché de l’intégration de solutions d’infrastructure sur la région Sud. »