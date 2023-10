Comme chaque année à la même époque, Netapp prend son bâton de pèlerin et va au-devant de ses partenaires dans huit des principales villes de France pour leur partager sa stratégie et sa vision pour les douze prochains mois. Au vu des trois étapes déjà effectuées (Nantes, Lyon et Aix) et des inscriptions sur les restantes (dont Bordeaux et Toulouse qui sont prévues cette semaine), ce tour de France Partner Academy 2023 s’annonce comme un bon cru avec une affluence en forte croissance.

À l’origine de ce succès : une formule d’événement qui fonctionne bien, un programme partenaires entièrement remanié qui entre tout juste en vigueur et quelques annonces produits prometteuses.

Après une plénière d’une heure trente consacrée à la stratégie et aux résultats de l’exercice écoulé, les participants sont conviés à suivre au choix un atelier technique passant en revue les nouveautés produits, ou une présentation de succès clients du cru par le responsable d’agence local. Suit une présentation du nouveau programme partenaires et de ses seize incitations (cumulables) associées.

La session se conclut immanquablement par une remise de prix au partenaire de l’étape s’étant distingué au cours de l’année écoulée. Sur l’étape de Nantes, c’est SCC qui a été récompensé, sur Lyon Computacenter et sur Aix Stordata.

L’enjeu de ce programme est de simplifier la compréhension que les clients ont des compétences des partenaires, explique Franck Risbec, directeur channel Europe du Sud de Netapp (photo). Aux compétences sur ses produits, qui visent à s’assurer que ces derniers sont bien utilisés dans les bons contextes, Netapp a ajouté des compétences reconnaissant les expertises des partenaires sur des solutions connexes aux siennes : celles de SAP, Cisco, VMware, CommVault, Veeam et Rubrik, qui sont tous partenaires alliance de Netapp. Des compétences qui seront désormais clairement affichées et qui permettront aux clients de sélectionner le partenaire le plus approprié en fonction de leur projet.

Un soin particulier a été porté aux incitations. Celle-ci tiennent compte des remontées des principaux directeurs channel de Netapp – qui ont été mis à contribution pour l’élaboration de ce nouveau programme partenaires. Ainsi, deux ans après l’arrêt d’une disposition similaire, il est de nouveau possible d’obtenir une gratification additionnelle pour les clients pris ou repris à la concurrence.

Le nombre de partenaires suivis devrait être le même dans le nouveau programme que dans l’ancien. Les 21 partenaires gold et platinum de l’ancien programme devraient facilement obtenir leur statut Prefered, désormais conditionné à la validation de trois compétences. Et les quatre ex-Star devraient passer « Prestige » (le critère à remplir étant de générer plus de 10 millions de dollars d’achats). Tous ont ajouté la compétence Hybrid Cloud au cœur de la stratégie Netapp depuis plusieurs années.

Côté produits, Netapp mettra notamment en avant ses baies SAN pour le midmarket (notamment les ASA A250), lancées en juin dernier. Ces produits offrent la robustesse et les temps de réponse de machines plus conséquentes à des tarifs adaptés aux problématiques des entreprises de taille intermédiaire.