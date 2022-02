Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, agrandit son siège social sur Versailles pour soutenir sa forte croissance portée notamment par la montée en puissance de ses activités de Cloud & Services Managés et le renforcement de ses équipes de développement.

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets de transformation IT grâce à des compétences uniques. Stordata propose une offre complète en matière de gestion de données des infrastructures : conseil, intégration, maintenance, services managés, services Cloud et formation. À ce jour, le groupe réunit 170 collaborateurs répartis sur 6 agences et assure la maintenance de plus de 2 500 installations.

Cette proposition de valeur permet au groupe de connaitre chaque année une forte croissance. Dans ce contexte, Stordata a souhaité agrandir son siège social pour préparer l’avenir, continuer à intégrer de nouveaux talents à long terme et leur proposer un environnement de travail de premier plan où ils pourront intégrer de nouvelles expertises. Elargit à 1800 mètres carrés, le siège social propose des espaces de travail et de réunions, propice à l’échange, à l’intelligence collective et au travail d’équipe.

Olivier TEICHMAN, PDG de Stordata « Nous sommes fiers d’inaugurer la nouvelle tranche de notre siège social qui met clairement en avant notre volonté d’investir pour offrir à nos clients une qualité de service de premier plan et accueillir nos équipes dans les meilleures conditions. Stordata connait chaque année une très forte croissance de ses activités à l’échelle nationale qui lui permet de se positionner parmi les leaders de son marché. Notre ambition est de conjuguer croissance, développement responsable et capacité à faire grandir nos talents. »