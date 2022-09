SQLI a publié les résultats de son premier semestre 2022 qui confirment le rebond de la croissance amorcé en 2021 mais aussi une amélioration de la rentabilité. En ligne avec les objectifs fixés par le management, le chiffre d’affaires progresse +9,4% sur 12 mois en données publiées pour atteindre 124,5 M€. Les revenus sont en hausse de 9,1% en France à 66,1 M€ (53% du total groupe) et de 9,8% à l’international à 58,4 M€ (47%) du total.

La rentabilité continue sa progression régulière avec une amélioration de 3,2% de la marge opérationnelle à mi- exercice. Solide à l’internationale (11,8% contre 10,0% un an plus tôt), la rentabilité est plus faible en France mais se redresse sensiblement (6,6% contre 2,1% au 1er semestre 2021).

L’OPA du fonds britannique Dbay Advisors (finalisée le 15 février 2022 avec une réussite partielle) a généré des charges qui ont pesé sur le résultat opérationnel (EBIT). Ce dernier est toutefois en hausse à 7,9 M€ contre 5,7 M€ au 1er semestre 2021. Le bénéfice net semestriel baisse en revanche de 2,8 M€ l’an dernier à 2,6 M€. Il est impacté par environ 3 M€ de charges non récurrentes liées à l’OPA et au refinancement intégral réalisé après.

Pour disposer d’une capacité financière alignée sur sa stratégie de développement, SQLI a émis un emprunt obligataire sur 7 ans d’un montant de 28 M€. Il a par ailleurs procédé au remboursement de l’intégralité de sa dette financière de 49 M€ (dont le PGE de 25 M€) et négocié des lignes additionnelles pour 30 M€. A fin juin 2022, SQLI affiche une trésorerie brute de 16,9 M€ (32,6 M€ à fin 2021) et un endettement financier net (hors IFRS 16) de 9,4 M€ (16,4 M€ à fin décembre 2021) pour des fonds propres de 105,2 M€. Son ratio d’endettement net sur fonds propres ressort à un niveau confortable de 9%.

Le Groupe se déclare confiant pour la seconde moitié de l’exercice. Son objectif est de maintenir la trajectoire de croissance du chiffre d’affaires et de progression régulière de la rentabilité, à l’image de celle du premier semestre. Il reste néanmoins vigilant face aux tensions macroéconomiques et leurs répercussions potentielles.