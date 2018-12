Fournisseur de plusieurs grands groupes dans l’Hexagone, l’éditeur franco-américain MondoBrain a réalisé une levée de fonds de 13,3 millions de dollars conduite par la Financière Japia, un fond de venture capital détenu et géré par Jean-Paul Inchauspé. Finamar, dirigée par Luc Dulayet, renforce la contribution européenne au projet. Côté US, Noreen Harrington, ancienne dirigeante chez Goldman Sachs, conduit un groupe d’investisseurs américains.

MondoBrain opère dans le domaine de l’intelligence augmentée, une intelligence artificielle combinant l’intelligence artificielle, l’intelligence humaine et l’intelligence collective. La société prévoit d’investir dans son développement marketing et commercial, notamment à l’international, tout en poursuivant le développement de ses produits.

« Dans un contexte marqué par un rapide développement de l’intelligence artificielle qui génère peurs et angoisses, MondoBrain propose une nouvelle approche de l’IA au service des professionnels qui permet à chacun d’intégrer son expérience et ses intuitions et les aide à prendre des décisions collectives pour une mise en oeuvre totalement consensuelle », déclare dans un communiqué Augustin Huret, le président et fondateur de la jeune pousse, par ailleurs à l’origine de cette technologie. « Le savoir-faire de MondoBrain en analyse de données prescriptives permet de toujours prendre les meilleures décisions possibles avec une totale traçabilité et en toute transparence. Dans un environnement où la complexité s’accroit de manière exponentielle, MondoBrain apporte de la simplicité en facilitant le travail d’équipe, assurant ainsi la mise en oeuvre des décisions. »

MondoBrain a lancé sa solution en 2015 et revendique plus de 50 entreprises clientes parmi lesquelles BNP Paribas, Airbus, Johnson & Johnson ou encore Sanofi. Sa solution permettrait à certaines de ces sociétés des gains dans les processus critiques de l’ordre de plusieurs millions de dollars. En 2018, la société a reçu le trophée de l’innovation de BNP Paribas Personal Finance pour la première utilisation de l’intelligence artificielle ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de travail, en toute conformité.

Basé aux Etats-Unis (Virginie) depuis sa création en 2014, avec des bureaux à Washington, New York et Paris, MondoBrain emploie une trentaine de collaborateurs.