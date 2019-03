Le spécialiste franco-américain de l’intelligence augmentée MondoBrain vienbt de se doter d’une nouvelle présidente en la personne de Noreen Harrigton. Membre du conseil d’administration de la société depuis un an, elle a notamment participé à la levée de fonds qui a permis de récolter 13,3 milliards de dollars à la fin de l’année dernière.

Noreen Harrigton a été directrice générale de Goldman Sachs, dirigeante de fonds d’investissements et de la division Fixed Income au niveau mondial. Elle fut aussi co-dirigeante de Barclays Capital Fixed Income et membre de son comité directeur. Elle est notamment membre de « 100 Women in Hedge Funds ». Elle a reçu plusieurs trophées dont celui de « Titan of the year 2013 ».

« À nos côtés depuis le début de l’opération de levée de fonds, Noreen est un atout maître du succès de MondoBrain. Ce poste est en effet stratégique pour notre croissance et pour notre réussite aux États-Unis », explique dans un communiqué Augustin Huret, fondateur et CEO de MondoBrain. « Avec sa réputation et son réseau, elle sera précieuse à la nouvelle équipe basée aux Etats-Unis, et elle continuera d’être un pilier de notre développement international où les équipes ont déjà bénéficié de ses conseils avisés et bienveillants. »

MondoBrain a développé une solution combinant des intelligences artificielle, humaine et collective supportée par une puissance de calcul démultipliée par ses algorithmes propriétaires. L’offre a été lancée en 2015 et compterait plus de 50 entreprises clientes parmi lesquelles BNP Paribas, Airbus, Johnson & Johnson ou encore Sanofi. Elle permettrait à certaines de ces sociétés des gains dans les processus critiques de l’ordre de plusieurs millions de dollars. En 2018, MondoBrain a reçu le trophée de l’innovation de BNP Paribas Personal Finance pour la première utilisation de l’intelligence artificielle ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de travail.

Basée aux Etats-Unis (Virginie) depuis sa création en 2014, avec des bureaux à Washington, New York et Paris, l’entreprise emploie une trentaine de collaborateurs.