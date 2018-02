IntuiLab, l’éditeur d’IntuiFace, une plateforme de création d’applications digitales tactiles et interactives, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de IRDI Soridec Gestion, de M Capital Partners (investisseur historique), de business angels et d’un pool bancaire avec le concours de Bpifrance.

Grace à cet argent, IntuiLab, qui réalise déjà plus de 90% de son chiffre d’affaires à l’international, vise le leadership mondial sur le segment de l’affichage dynamique (Digital Signage) interactif. La société compte renforcer l’attractivité de son site web dont elle tire actuellement l’essentiel de ses ventes, mais surtout développer ses activités directes auprès de ses grands clients tels que Microsoft, SAP ou Capgemini et de ses partenaires agences et intégrateurs parmi lesquels Accenture (FirstImpression, Zivelo, Popcomms ou Accenture), en particulier aux Etats-Unis qui pèsent déjà 50% de son activité.

La plateforme IntuiFace, disponible en mode abonnement, permet aux professionnels de la création digitale (services marketing, agences et intégrateurs) de créer et déployer des applications digitales tactiles sur tout type d’écrans, de la tablette au mur d’image en passant par le kiosque, et ce sans aucune programmation. « IntuiLab compte tirer parti du besoin des grandes chaînes de distribution mais aussi de tout type d’organisation de prolonger l’expérience personnalisée initiée sur le web et le mobile par la mise à disposition, dans les lieux physiques d’activité, de contenus fortement interactifs et à fort potentiel créatif », explique dans un communiqué le directeur général de la société, Vincent Encontre. « Cette tendance est soutenue et amplifiée par l’arrivée sur le marché d’écrans tactiles de toutes dimensions, produits en grande quantité et à bas prix. Grâce à son approche sans programmation, IntuiFace est la seule solution sur le marché qui permet de suppléer à la rareté de l’expertise nécessaire au développement de tels contenus personnalisés et interactifs, et libère ainsi les organisations dans l’exécution de leur stratégie de digitalisation du lieu physique. »

L’entreprise toulousaine va par ailleurs développer les ventes indirectes. Cette tâche est confiée à Jacques Soumeillan (photo), le fondateur de Cameleon Software (cédé à l’éditeur américain Pros en 2014), qui prend la présidence de la société pour s’occuper plus particulièrement du développement de l’activité commerciale.

Enfin, trop à l’étroit, la filiale américaine de la société déménage son siège de Boston à Chicago et muscle ses effectifs. Elle sera dirigée par Kurt Haller, un vétéran dans la vente de logiciels pour les entreprises.